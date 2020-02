Maximilian Resch, 18-jähriger Jugendspieler des Bahlinger SC, wird ab sofort in der Kader der Regionalligamannschaft des BSC übernommen. Wie der Verein mitteilt, hat Resch einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnet. Der Stürmer hat in der A-Jugend des Klubs in den beiden letzten Spielzeiten 68 Toren in 34 Pflichtspielen erzielt. "Maxi ist ein großes Talent mit einem tollen Charakter. An ihm werden wir noch viel Freude haben", sagt der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Bernhard Wiesler. Wiesler kündigte zudem an, der Verein wolle künftig noch intensiver versuchen, eigene Talente ans Regionalliga-Team heranzuführen. "Wir freuen uns sehr, dass mit Maxi Resch ein weiterer Spieler den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat", meinte der Sportliche Leiter der BSC-Jugend, Kevin Kreuzer. "Das bestätigt unsere Arbeit im Nachwuchsförderzentrum." Auch Resch freue sich über seine Beförderung. "Ich werde natürlich weiter versuchen, Vollgas zu geben", so der 18-Jährige. Nach Marvin Geng (VfB Stuttgart II) und Tim Probst (SC Freiburg II) ist Maximilian Resch der dritte Spieler, der in der Winterpause zum Regionalliga-Kader des BSC gestoßen ist.