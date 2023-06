Regio-S-Bahn Beispiellose Erfolgsgeschichte wird 20 Jahre alt

Am 17. Juni 2003, am Samstag waren es also genau 20 Jahre, übernahmen die Schweizerischen Bundesbahnen den Betrieb auf der Wiesental- und der Gartenbahn. Zwar hatte bereits in den 1990er Jahren die Deutsche Bahn den Fahrplan mehr und mehr verdichtet, bediente die Strecken aber mit sehr unterschiedlichem und altem Rollmaterial. Mit der Betriebsübernahme setzen die SBB zunächst die aus den 1980er und 1990er Jahren stammenden bewährten Schweizer Nahverkehrspendelzüge ein. Ab 2005 wurden die neuen Triebzüge des Typs „Flirt“ in Betrieb genommen. Auch wurde der Fahrplan zum durchgängigen Halbstundentakt ausgebaut.