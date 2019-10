Regio Saarbrücken steht im Topspiel auf dem Prüfstand

Auf einer wahren Euphoriewelle surft derzeit der Ligaprimus aus Saarbrücken: In der Vorwoche machte der FCS mit dem 5:0-Sieg gegen Offenbach die vorzeitige Herbstmeisterschaft perfekt; und am Dienstagabend sorgte der Viertligist mit dem 3:3-Erfolg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist 1. FC Köln für Furore. Doch nun gilt es für das Team von Trainer Dirk Lottner, schnell wieder in den "Liga-Alltag" umzuschalten, denn mit Elversberg wartet ein Gegner, der ebenfalls einen Lauf und mit dem 2:1-Erfolg beim FSV Mainz II nicht nur den fünften Sieg in Folge landete, sondern auch den TSV Steinbach-Haiger in der Tabelle überflügelte. Denn die Mittelhessen blieben mit der 1:2-Niederlage beim FV Frankfurt zum dritten Mal ohne Sieg und rutschten so auf Rang drei ab. Gegen die TSG Balingen will das Alipour-Team nun wieder in die Erfolgsspur zurück. Denn punktgleich dahinter lauert der FC Homburg, der zuletzt in Walldorf aus einem 0:3 noch ein 3:3 machte und nun gegen den FSV Mainz II mit einem Sieg einen Verfolger auf Distanz halten will. Wiedegutmachung ist derweil bei den Offenbacher Kickers nach dem 0:5-Debakel in Saarbrücken angesagt, doch mit dem forschen Neuling Bayern alzenau, der nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat, wartet keine leichte Aufgabe. Ebenfalls den Kickers im Nacken sitzen der SSV Ulm, der beim VfR Aalen gastiert, und der SC Freiburg II, der bei der TSG Hoffenheim II ran muss. Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es im Derby zwischen Koblenz und Frankfurt.