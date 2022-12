Regio Skigebiete leiden unter Klimawandel

Die Grenzen der künstlichen Beschneiung

Künstliche Beschneiung kann zwar zumindest in den höher gelegenen Teilen des Skigebiets (über 1800 Meter über Meer) eine hunderttägige Skisaison gewährleisten, so das Ergebnis. Aber für das Geschäft während der Weihnachtsferien dürfte es in den kommenden Jahrzehnten knapp werden, da es im Vorfeld oft nicht kalt genug wird. Bei einem Szenario mit ungebremstem Klimawandel wird insbesondere die Region Sedrun auf Dauer keine Schneegarantie über die Feiertage mehr bieten können. Zu einem gewissen Grad könne man die Situation womöglich mit neuen Schneekanonen auffangen, aber eben nur teilweise, schreiben die Forscher.

„Was viele nicht bedenken, ist, dass man auch für die technische Beschneiung entsprechende Witterungsverhältnisse braucht“, erklärt Hiltbrunner. „Es darf nicht zu warm sein und die Luft nicht zu feucht, sonst entsteht keine ausreichende Verdunstungskälte, damit das zerstäubte Wasser in der Luft gefriert und als Schnee herunterkommt.“ Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf und so wird es mit immer wärmeren Wintern auch zunehmend schwieriger bis unmöglich, technisch Schnee zu erzeugen.

540 Millionen Liter für 100 Tage Betrieb

Geschäfte machen lässt sich aber weiterhin, denn die künstliche Beschneiung ermöglicht es den Betreibern des Skigebiets zumindest höher gelegene Pisten während hundert aufeinanderfolgenden Tage geöffnet zu halten – auch noch bis Ende des Jahrhunderts und mit ungebremst fortschreitendem Klimawandel.

Der Preis dafür ist aber recht hoch: Die Berechnungen der Forscher zeigen, dass der Wasserverbrauch für Kunstschnee erheblich steigen wird – für das gesamte Skigebiet um rund 80 Prozent. In einem durchschnittlichen Winter gegen Ende des Jahrhunderts beliefe sich der Verbrauch also auf rund 540 Millionen Liter Wasser. Heute sind es 300 Millionen Liter.

Allerdings ist diese Bedarfssteigerung noch relativ moderat im Vergleich zu anderen Skigebieten, betonen die Forscher. Frühere Studien hatten gezeigt, dass sich beispielsweise der Wasserverbrauch für die Beschneiung im Skigebiet Scuol um das 2,4- bis fünffache steigern wird, weil dort die beschneite Fläche stark vergrößert werden muss, um die Schneesicherheit zu garantieren.

In der Studie werden Perioden von 30 Jahren betrachtet. Allerdings gibt es große jährliche Schwankungen: Im schneearmen Winter 2017 verdreifachte sich der Wasserverbrauch für die Beschneiung eines der drei Teilgebiete von Andermatt-Sedrun-Disentis.