(ths). Traumlose haben die beiden Regionalliga-Konkurrenten der TSG Balingen, der SSV Ulm und die SV Elversberg in der zweiten Runde des DFB-Pokals am 22. und 23. Dezember erwischt: Die "Spatzen", die in Runde eins den Zweitligisten Erzgebirge Aue mit 2:0 eliminierten, bekommen es mit dem FC Schalke 04 zu tun; Elversberg, das mit einem 4:2-Erfolg gegen Zweitligist FC St. Pauli die erste Pokalrunde meisterte, trifft nun auf Championsleague-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach. Für den Elversberger Coach Horst Steffen kommt es so zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, bei dem er einst als Profi in der Bundesliga und danach als Nachwuchstrainer fungierte. "Gegen die ganz großen Klubs im DFB-Pokal antreten zu dürfen, ist natürlich super – wenn dann auch die Fans dabei sein dürfen, was derzeit schwer vorstellbar ist. Deshalb wäre mir ein weiterer Gegner aus der 2. Bundesliga, lieber gewesen. Da hätten wir bessere Chancen auf das Weiterkommen gehabt", so Steffen.