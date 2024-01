Regio: Unternehmen werben um Azubis

„Wir freuen uns über jedes Plus“, sagt Alexandra Thoß, Geschäftsführerin für den Bereich Bildung der IHK Hochrhein-Bodensee. Die Zahlen fallen je nach Branche unterschiedlich aus. So verzeichnet die IHK bei gewerblich-technischen Berufen ein Plus von 6,8 Prozent. „Diese Berufe entwickeln sich glücklicherweise nach der Corona-Pandemie wieder sehr positiv. Insbesondere die Metall- und Elektroberufe liegen ganz weit vorn. Die Unternehmen, die in diesen Bereichen ausbilden, sind auch die Unternehmen, die einen hohen Fachkräftebedarf haben und von der Abwanderung in die Schweiz nach der Ausbildung betroffen sind“, erklärt Thoß. „Da der Markt für ausgebildete Fachkräfte in der Region aber quasi leergefegt ist, müssen sie selbst ausbilden und werben um Auszubildende mit attraktiven Angeboten.“

Duale Ausbildung

Ein Minus von 1,7 Prozent müsse man bei den kaufmännischen Berufen hinnehmen, heißt es von Seiten der IHK weiter. Aber auch hier gebe es Berufe mit sehr positiver Entwicklung. Besonders beliebtsei die Ausbildung zur Industriekauffrau oder zum Industriekaufmann. Hier verzeichnet die IHK bei den Eintragungen ein Plus von 8,4 Prozent. „Das liegt auch daran, dass Unternehmen in den vergangenen Jahren stark auf das Duale Studium gesetzt haben und nun zur dualen Ausbildung zurückkehren. Das eine lässt sich durch das andere nicht einfach ersetzen“, so Thoß. Auch bei Banken (plus 17,7 Prozent) und Versicherungen (22 statt neun Verträge in 2022) wird wieder mehr ausgebildet. Es gibt mehr geschlossene Ausbildungsverträge als noch im Vorjahr.