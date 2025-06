Regio: Vorsicht Rehkitz: Rancher-Einsatz an der Wiese

Auffälligkeiten werden dokumentiert. Foto: Gabriele Hauger

Immer wieder Thema: Hunde. Wobei die Regelungen aufgrund der unterschiedlichen Gesetze in Deutschland und der Schweiz nicht leicht zu durchschauen sind. Das weiß auch Martha Koelbing. Die daher – wie ihre beiden Kollegen – mit Fingerspitzengefühl in die Gespräche mit den Hundebesitzern reingeht. In der Schweiz gilt beispielsweise eine saisonale Leinenpflicht. Unten direkt an der Wiese dürfen Hunde frei laufen, da sich hier so gut wie nie Wildtiere aufhalten, erklärt die Rancherin. „Irgendwo müssen die Hunde ja auch hin“, zeigt sie Verständnis. Generell dürfen mit Hunden Wege nicht verlassen werden. Wem die saisonal unterschiedlichen Regeln zu kompliziert sind, kann diese auf einem extra Hundeplan nachschauen. „Meistens ist die Reaktion verständnisvoll“, sagt Martha Koelbing.