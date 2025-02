Regio: Wie es um den Wintertourismus am Feldberg steht

Wertvolles Freizeitangebot

Besonders das sonnige Winterwetter in den Weihnachtsferien lockte viele Skibegeisterte auf die Pisten. „Dank der technischen Beschneiung herrschen nach wie vor gute Pistenverhältnisse. Da aktuell in den niederen Lagen aber der Winter eine Pause eingelegt hat, rechnen viele nicht damit, dass es tatsächlich noch so gut ist, wie es ist“, meint Julian Probst, zeigt sich aber zuversichtlich, weiterhin gute Pisten bis nach Fahl anbieten zu können.“

„Der bislang erfolgreich verlaufene Winter ist ein Beispiel dafür, dass nicht nur die Bahnbetreiber, Skischulen, Gastronomen und Gastwirte profitieren, sondern die gesamte Region gestärkt wird und ein wertvolles Freizeitangebot in unmittelbarer Nähe die Region lebenswert macht“, so Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. „Die vergangenen zwei Winter waren schwierig und lagen bei allen Beteiligten unter den Erwartungen. Da werden dann bei einigen manchmal auch Zweifel an der Notwendigkeit und Zukunft des Winter- und Skitourismus laut. Gemeinsam mit sechs weiteren Wintersportorten in Deutschland möchten wir die für unsere Regionen wichtigen Zusammenhänge aufzeigen und mit einem Erklär-Video dazu beitragen, das Bewusstsein für die umfassende Bedeutung des Wintertourismus wieder zu schärfen“, so Julian Probst.