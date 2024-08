Erster Weltkrieg: Wo die Gefahr im Boden lauert

Verein 1969 gegründet

Im 1969 gegründeten Verein, der Teil des Vogesenclubs ist, wird die deutsch-französische Freundschaft gelebt. Es seien keine Lippenbekenntnisse, weiß der 62-jährige Vorsitzende. Franzosen und Deutsche würden an einem Strang ziehen – auch generationenübergreifend: Gerade einmal 13 Jahre alt ist der Franzose Clément Morcel. „Ich interessiere mich für die Geschichte und bin gerne in der Natur“, bringt er seine Motivation auf den Punkt, legt seine Schaufel nieder und zieht ein kleine Glasflasche aus dem Boden. „Wieder ein Fund“, sagt der Junge zufrieden und begutachtet den Flakon. „Die Flasche hat mal einem Soldaten gehört.“

Vereinsvorsitzender Robert Lenhardt (zweiter von rechts) mit seinen Mitstreitern Foto: Michael Werndorff

Gefährliche Funde

Bei den Arbeitseinsätzen würden immer wieder Ausrüstungsgegenstände der Soldaten, aber auch Munition, von der es noch jede Menge gebe, gefunden, warnt Vereinsmitglied Eric Mettler. Nach Kriegsende wurde Munition vor Ort gesprengt, bei weitem aber nicht alles. Deswegen sollten Besucher auch nicht die Wege verlassen, worauf Warnschilder auf dem Gipfel hinweisen. Und schon fällt dem Autor dieser Zeilen das tödliche Erbe in den Blick: Eine halbe, nicht vollständig detonierte Granate samt Sprengstoff ragt unter Zweigen hervor. Sofort wird der gefährliche Fund zur Seite gelegt. Manchmal, so Mettler, muss Munition noch vor Ort unschädlich gemacht werden. „Darum kümmern sich dann offizielle Stellen.“

Ihre Freizeit setzen die Freunde an einem Ort der Geschichte ein, der wie kaum ein anderer zum Zankapfel zwischen beiden Nationen wurde. Das Besondere am Hartmannsweilerkopf: Beide Kriegsparteien gingen davon aus, eigenen Grund und Boden zu verteidigen, denn das Elsass gehörte bis 1871 zu Frankreich, seit dem Ende des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 aber zum Deutschen Kaiserreich. Mithin erklärt das auch die Härte der Kämpfe, an denen – anders als in Verdun oder an der Somme – überwiegend Spezialtruppen, meist Gebirgsjäger, beteiligt waren.

Ein Museum auf dem Hartmannsweilerkopf informiert über die Kriegshandlungen in den Vogesen. Foto: Michael Werndorff

Der Berg war zunächst von strategisch hoher Bedeutung, weil man mit den auf 1000 Meter Höhe platzierten Geschützen die Rheinebene samt Straßen und Bahnstrecke präzise unter Beschuss nehmen konnte und so das Gebiet dominierte. Immer wieder verschob sich vor Ort der Frontverlauf um einige hundert Meter, eine Angriffswelle folgte der anderen, doch schon im Jahr 1915 war der Hartmannsweilerkopf beim Wettlauf nach Westen ein Nebenkriegsschauplatz. Nichtsdestotrotz wurde weiter erbittert um die Bergspitze gekämpft – diese zu verteidigen, war für beide Parteien eine Frage der Ehre.

Kampf gegen das Vergessen

Derweil kämpfen die Vereinsmitglieder gegen den Zerfall der zahllosen Bauten und das Vergessen: Denn aus der Vergangenheit lerne man doch für die Zukunft, betont Mettler. Der Elsässer will weder von deutschen noch von französischen Stellungen reden. „Für uns ist es einzig und allein der Berg.“ Es gehe darum, dass sich die Menschen ein gutes Bild davon machen können, was hier einst geschah. Und hierfür brauche es tatkräftige Unterstützung, wirbt er für den Verein. Dass sich auch junge Menschen einbringen, freut den Vorsitzenden. Die Zahl der Vereinsmitglieder sei zwar stabil, „wir brauchen aber die Jungen, die sich dauerhaft bei uns einbringen und Impulse setzen wollen“, betont Lenhardt, der mit seinen Männern ein sportliches Tempo an den Tag legt: Der schmale Waldweg ist nach kurzer Zeit wieder passierbar, und auch die französische Stellung ist vom Unterholz befreit. Den Freunden des Hartmannweilerkopfs bleibt aber nur eine kurze Verschnaufpause. Auf sie warten noch schätzungsweise 1000 Bauwerke, an denen der Zahn der Zeit nagt.