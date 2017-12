Region Einbrecher festgenommen: Männer in Haft

Region - Drei Männer stehen im Verdacht, seit mehreren Wochen Einbrüche in verschiedenen Landkreisen verübt zu haben. Sie wurden am Sonntagabend vorläufig festgenommen. Dies gaben das Polizeipräsidium Tuttlingen und die Staatsanwaltschaft Hechingen in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat am Montag Antrag auf Haftbefehl gegen alle drei Beschuldigten wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen), Deilingen (Kreis Tuttlingen) sowie in einem Teilort von Krauchenwies gestellt. Die Ermittlungen zu der Tat in Deilingen waren zuvor durch die Staatsanwaltschaft Hechingen von der Staatsanwaltschaft Rottweil übernommen worden.

Die Beschuldigten sind 30, 35 und 37 Jahre alt. Einer der Männer hat seinen Wohnsitz im Landkreis Tübingen, die anderen beiden Beschuldigten haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Die zuständige Haftrichterin hat gegen alle drei Haftbefehl erlassen, sie befinden sich aktuell in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.