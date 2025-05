Region Schopfheim: Gemeinsam das Konzept für Starkregen angehen

Hochwasser besser vorhersehbar

Hochwasser hingegen beschreibt einen längeren Anstieg des Wasserstands in Flüssen, Seen oder anderen Gewässern, der zur Überflutung der umliegenden Gebiete führt. Es wird durch Faktoren wie langanhaltenden Niederschlag oder Schneeschmelze verursacht und betrifft meist größere Regionen. Hochwasser entwickelt sich langsamer als Starkregen und kann weite Landstriche über einen längeren Zeitraum beeinträchtigen. Aufgrund seiner langfristigen Natur ist es oft besser vorhersehbar, während Starkregenereignisse häufig überraschend auftreten. In solchen Extremsituationen gelte es schnell und gezielt handeln zu können, um die örtliche Infrastruktur zu schützen. Hilfreich ist es dann, die Wege zu kennen, die für örtliche Rettungsdienste noch befahrbar sind. All das soll laut Blau in einer Studie erfasst werden. Computergestützte Regensimulationen unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und unterschiedlicher Höhenlagen bilden die Überflutungszonen ab.