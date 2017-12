Region Sturm sorgt für Chaos im Südwesten

Region - Orkanartigen Böen haben in Teilen Baden-Württembergs für umgestürzte Bäume und Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Polizeipräsidien, etwa in Karlsruhe, Freiburg und Offenburg sowie in Mannheim und Ludwigsburg meldeten am Donnerstagmorgen erste Schäden. "Bei uns geht es drunter und drüber. Wir haben aktuell zahlreiche Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume", sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Offenburg.

Auch das Polizeipräsidium in Tuttlingen verzeichnet Einsätze in allen fünf Landkreisen, für die es zuständig ist - also Kreis Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Rottweil, Zollernalbkreis und Kreis Freudenstadt. In der Nacht habe es mehrere wetterbedingte Unfälle gegeben, erklärte Thomas Kalmbach von der Polizein Tuttlingen. Vereinzelt seien Bäume auf die Straße gefallen, des Weiteren bestand bei manchen Bäumen Absturzgefahr.

In Marbach bei Villingen-Schwenningen musste die Feuerwehr in der Nacht eine umgestürzte Tanne mittels Motorsäge zerkleinern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen indes eine weitere Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter und orkanartigen Böen für den Südwesten zurückgenommen. In den Stunden zuvor waren vor allem in den Regierungsbezirken Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen Bäume und Bauzäune aufgrund des Unwetters umgestürzt.