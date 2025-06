Dass der Welmlinger Eichwald nach wie vor als Vorranggebiet für Windkraft im Regionalplan des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee enthalten ist, trifft im Dorf auf Widerstand. Voraussichtlich schon an diesem Wochenende wollen mehrere Bürger eine Unterschriftenaktion starten, um den Standort und den Bau von Windkraftanlagen in diesem Gebiet zu verhindern. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Darin heißt es: „Unser Ziel ist es, unseren wertvollen Wald zu schützen und ihn vor Abholzung und Rodung zu bewahren. Aufgrund des Klimawandels sehen wir es als essenziell wichtig an, das vorhandene Wasserschutzgebiet nicht durch die Baumaßnahmen zu beeinflussen.“ Übermittelt wurde das Schreiben von Olga Wasmer, stellvertretende Ortsvorsteherin von Welmlingen. Sie betont indes, sich in dieser Sache als Bürgerin und nicht in ihrer politischen Funktion zu engagieren. Insgesamt seien es rund zehn Bürger, die sich aktiv gegen den Bau von Windenergie-Anlagen im „Eichwald“ wehren wollen. Dazu heißt es: „Der Welmlinger Eichwald hat eine bedeutende Rolle sowohl als Naturraum und Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, als auch als regional und überregional ausgewiesener Wildkorridor durch die ,Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg’“. Zudem diene er als wichtiges Erholungsgebiet für die Menschen der Region. Die Initiative betont, dass man offen für erneuerbare Energien sei. Jedoch müsse der Standort für Windkraftanlagen aus ökologischen, ethischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und rentabel sein. Das Gebiet „Eichwald“ erfülle diese Kriterien nicht. Zudem wird darauf verwiesen, dass der Gemeinderat Efringen-Kirchen beim damaligen Beschluss zur Teilfortschreibung Windkraft des Regionalplans allen anderen Vorranggebieten zugestimmt, das Gebiet „Eichwald“ jedoch als nicht geeignet erklärt habe.