Regionalsport FC Basel schasst Cheftrainer

Geschichte wiederholt sich doch

Frei hätte eigentlich gewarnt sein müssen. Denn genau vor einem Jahr haben die Verantwortlichen um Klubbesitzer David Degen mit Patrick Rahmen ähnlich verfahren. Auch Rahmen gab an, dass er ein gutes Verhältnis zur Klubführung habe und sich auf seinem Arbeitsplatz sicher fühle. Kurze Zeit später setzte Degen dem Trainer den Stuhl vor die Tür.

Magere Zwischenbilanz kostet den Job

Nach 19 Super League-Runden stehen für den FCB bei je sieben Unentschieden und Niederlagen lediglich fünf Siege zu Buche. Nach den jüngsten Resultaten seit Wiederbeginn der Meisterschaft und dem Abrutschen in der Tabelle sieht sich der FCB gezwungen, den Abwärtstrend zu stoppen. Mit drei Punkten Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz, bei gleichzeitigem Aufwind der hinter dem FCB platzierten Teams, fehlt der Klubführung in der aktuellen Konstellation die Perspektive und der Glaube an eine zeitnahe Besserung.