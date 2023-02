Regionalsport Koppenburgs Saisoneinstieg macht Laune

Vielversprechend ist die Lörracher Radrennfahrerin, die für den Rennstall Confidis in die Pedale tritt, jüngst in die Saison gestartet. Nach einem Trainingslager mit der Deutschen Nationalmannschaft in Spanien startete die 26-Jährige bei der Vuelta CV Feminas (UCI 1.1) mit einem guten fünften Platz in die Saison. „Alles hat bestens geklappt. Ich bin heil im Ziel angekommen. Vor dem Start war ich natürlich mega nervös. Im Rennen habe ich mich dann gut gefühlt“, freute sich die Lörracherin über ihren gelungenen Einstieg.