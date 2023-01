Regisseur Leander Haußmann: Schluss mit exzessivem Trinken

"Ich saß in der Vorführung und fragte mich auf einmal, warum ich aus dem Glas meiner Freundin trinken wollte. Ich hatte doch gerade erst mein Glas ausgetrunken." Er habe schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht, sein Leben zu ändern. "Ich hatte wohl Organschmerzen, so am Rücken, in der Leistengegend, und kam schnell außer Atem."

Sein Ziel sei es allerdings nicht, nie wieder zu trinken. "Ich will lieber nur noch zu schönen Anlässen etwas trinken", sagte Haußmann, der sich zum Zeitpunkt des Interviews in einer alkoholfreien Phase befand. Früher habe es für ihn "keinen Tag ohne Alkohol" gegeben, "außer ich war mal krank oder so", sagte der Regisseur, der für Kinokomödien wie "Sonnenallee" und "Herr Lehmann" bekannt ist. Wenn am Abend eine Veranstaltung war, habe er sich schon mal "an den Abend herangetrunken". "Ich habe dann auch ein paar Underbergs in der Tasche mitgenommen."