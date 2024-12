Regisseure und Produzenten: Filmförderung: Volker Schlöndorff schlägt Alarm

Mit Jenny Erpenbeck in die Masuren?

Schlöndorff sagte, er selbst sei "mit zwei Projekten gescheitert". Das eine sei sein angekündigter Film über Antonio Vivaldi, das andere eine Verfilmung von Jenny Erpenbecks Buch "Heimsuchung". "Ich habe mit ihr zusammen ein sehr schönes Drehbuch geschrieben, habe tolle Schauspieler, Lars Eidinger, Martina Gedeck und andere mehr", sagte der 85-Jährige. Aber: "Man bekommt keine Finanzierung zusammen."

Die Geschichte spiele am Märkischen Meer in Brandenburg, aber ohne deutsche Förderung müsse er sehen, ob er den Film an den masurischen Seen in Polen drehe. "Aber das ist ja absurd, weil das so ein Berlin-märkischer Film ist."