Reif und straff Lauter Klischee-Rollen? Kidman spielt wieder reich und schön

Ob im neuen Kinofilm "Babygirl" (ihrem wahrscheinlich freizügigsten seit dem Kubrick-Werk "Eyes Wide Shut" 1999) oder in der Netflix-Serie "Ein neuer Sommer" (Original: The Perfect Couple) - oder auch schon in der HBO-Serie "Big Little Lies": Die amerikanisch-australische Actrice stellt oft wohlhabende Frauen dar, hinter deren kühler Fassade es eigentlich brodelt. Deren Gefühle in Bewegung sind trotz versteinerten Gesichts.

Früher schien die Bandbreite der arbeitsamen Diva weit größer zu sein. Im Musikfilm "Moulin Rouge" war sie die Femme fatale und begehrte Kurtisane Satine, im Mystery-Thriler "The Others" eine Kindermörderin, in Lars von Triers minimalistischem "Dogville" eine Erniedrigte, die sich gnadenlos rächt.