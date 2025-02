Eine Kollision zwischen einem Tram und einem Auto hat am Dienstagabend in Reinach bei Basel zu einer Unterbrechung des Tramverkehrs auf der Linie 11 geführt. Es wurde niemand verletzt, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 21.30 Uhr beim Kreisel Bruggstraße/Hauptstraße. Ein 69-jähriger Autofahrer war laut Polizeiangaben im Kreisel unterwegs, und es kam aus unklaren Gründen und trotz sofortiger Vollbremsung durch den Tramfahrer zum Zusammenstoß.