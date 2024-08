Reise in die Vergangenheit: Wenn die Antike lebendig wird

Dennoch zeigt sich der 18-Jährige aus Kleve fasziniert vom Leben in der römischen Antike. Er steht am Tag eins des Römerfests im Lager der Legionäre in Augusta Raurica. Während die Besucher in Shorts und T-Shirt der Hitze trotzen, steht er in blauer Tunica, Halstuch, Kurzschwert und Panzer in der prallen Sonne. Rund zwölf Kilogramm bringt die Rüstung auf die Waage, die eine kostspielige Maßanfertigung ist. „Bereitet euch vor und prüft noch einmal eure Ausrüstung“, sagt ein römischer Offizier im Befehlston. Die erste Kurzvorführung mit allen Legionären steht gleich an. Was folgt, ist ein geschäftiges Treiben im ganzen Lager.