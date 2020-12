Reiseanbieter Niedersächsische Bürgschaften für Tui?

Börse in Frankfurt Dax-Familie bleibt in Rekordlaune

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat sich am vorletzten Handelstag des Jahres fortgesetzt. In dem generell weiter freundlichen Umfeld kletterten der Leitindex Dax, der MDax der mittelgroßen Werte und der Nebenwerteindex SDax in noch nie dagewesene Höhen.