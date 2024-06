Reisen: Gestrandet: Unwetterchaos auf Mallorca quält Urlauber

Starts und Landungen zeitweillig ausgesetzt

Am Dienstagnachmittag waren alle Starts und Landungen zeitweilig ausgesetzt worden, nachdem der starke Regen die Start- und Landebahnen innerhalb von Minuten in reißende Ströme verwandelt hatte. Mehrere ankommende Flüge mussten unter anderem nach Barcelona und Ibiza umgeleitet werden, Dutzende wurden gestrichen. Das Unwetter brachte nicht nur den Flugbetrieb durcheinander, es sorgte am und im Flughafen auch für Chaos.

Die Zufahrtsstraßen, die Parkplätze sowie Teile des Terminals, darunter der Duty-free-Shop und andere Läden, standen teilweise unter Wasser, wie Medien berichteten und auf Videos zu sehen war. In einigen Geschäften habe es teilweise durch die Decke geregnet. Der Duty-free-Shop blieb deshalb am Mittwoch geschlossen. Auch an der Playa de Palma gab es laut Medien einige Überschwemmungen.

Nachdem sich das Chaos und die Aufregung gelegt hatten, kamen die ersten Erfahrungsberichte. "Meine Ehefrau, mein Vater und mein Bruder (...) waren dreieinhalb Stunden im Parkhaus eingesperrt", erzählte zum Beispiel Santiago Sánchez dem Regionalblatt "Diario de Mallorca". Die Familie habe ihn, der aus Madrid kam, abholen wollen.