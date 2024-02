REisen: Sommerbuchungen stimmen Tui optimistisch

Auf der virtuellen Hauptversammlung sollen die Tui-Aktionäre den Weg freimachen für einen Umzug der Börsennotierung von London nach Frankfurt. Das soll Tui auch eine Rückkehr in den MDax ermöglichen, den deutschen Index für mittelgroße Unternehmen. "Wir würden erwarten, dass wir dann im Juni in den MDax aufgenommen werden", sagte Kiep. Von Aktionärsvertretern gab es dafür Zuspruch. "Die Tui-Aktie kommt wieder nach Hause", sagte Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). "Das ist ein Zeichen der Rückkehr zur Normalität." Die Abstimmung stand am Nachmittag noch aus.

London-Rückzug soll bei EU-Flugrechten helfen

Der Schritt soll dem Konzern auch helfen, künftig die Voraussetzungen für Luftverkehrsrechte in der EU nach dem Brexit weiter abzusichern, hieß es. Denn die EU verlangt, dass eine Airline wie Tuifly, die innerhalb der Union fliegt, mehrheitlich in Besitz und unter Kontrolle von Eignern aus der EU ist. Probleme gebe es hier bisher auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU nicht, betonte Vorstandschef Ebel. "Wir haben heute genügend europäische Aktionäre, auch ohne das Vereinigte Königreich." Das werde sich durch einen Rückzug aus London, wo traditionell mehr internationale Anleger kaufen, noch verstärken. Der Tui-Konzern hatte die Hauptnotierung seiner Aktie 2014 im Zuge des Zusammenschlusses mit der früheren Tochter Tui Travel nach London verlegt und war dadurch aus dem MDax ausgeschieden.