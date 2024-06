Anspruchsvolle Reitkunstim Dressur-Viereck

Zu den Hauptattraktionen des Turniers gehörten in der Dressur die Prüfung in der schwierigen S-Klasse. So bildete im Dressur-Viereck am frühen Sonntagnachmittag die S*-Dressur mit Kandarenzaum den Höhepunkt. Es siegte Myriam Anhalt mit Rocco Granata vom RSV Kirchzarten-Dreisamtal mit einer Wertung von 70,873 Prozent. Zweiter wurde Marc Torsten Gerhard auf Gräfin Vitalia vom RC Caballus Grißheim (68,770), gefolgt von Doris Heizmann mit Balentino vom RFSV Kenzingen (68,254). Als erfolgreichste Reiterin in der Dressur wurde abschließend noch Tanja Gerber vom RV Schopfheim ermittelt.