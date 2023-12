Reiten: Auch Dreher wieder dabei

Dreher hat Olympiain Paris im Sinn

Was er damit meint? Nein, keineswegs die internationalen Parcours, die er beim 37. German Masters in der Schleyerhalle mit seinen Pferden zu meistern hatte, er meinte schlicht und einfach die noch viel schwereren Parcours bei den Olympischen Reiterspielen in Paris 2024 vor dem Schloss von Versailles. Denn sein selbstbewusster Satz hat, streng genommen, nur einen einzigen Adressaten: Otto Becker, den Bundestrainer der Springreiter. Der nämlich entscheidet letztlich darüber, welches Trio die deutschen Farben bei den Spielen in Paris vertreten darf.

Außer Dreher und Ehning vertreten Christoph Könemann, Josch Löhden, die ehemalige Dreiländereck-Springreiterin Pia Reich, Mario Stevens und Jana Wargers die deutschen Farben.

Aber auch in der erstmals beim CHI Classics in Basel groß präsentierten Dressur ist die Weltklasse am Start. Jessica von Bredow-Werndl (GER) tritt als Doppel-Olympiasiegerin, Weltcupfinalsiegerin 2023, Einzel-Europameisterin und überlegene Weltnummer eins mit ihrer Wunderstute TSF Dalera BB als Titelverteidigerin der Weltcupprüfung in Basel an.

Ihre Landsfrau Isabell Werth, die mit Abstand erfolgreichste Reiterin aller Zeiten, ist auf DSP Quantaz die erste Herausforderin. Sönke Rothenberger mit Matchball OLD und Matthias Rath mit Destacado FRH sind die weiteren Exponenten aus der Dressur-Weltmacht Deutschland. Ebenfalls Top-Platzierungen sind Thamar Zweistra (Niederlande und Larissa Pauluis (Beldien) zuzutrauen.