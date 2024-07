Weltklasse-Springreiter Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck), der eine Nominierung für die Olympischen Sommerspiele in Paris nur knapp verpasste, setzte am Freitag seine Siegesserie in den wichtigen Springprüfungen fort. So siegte 51-jährige in einer Prüfung der schweren Klasse S auf Jiniki. Der zehnjährige Hengst blieb ohne Abwurf und war im Parcours in 52,92 Sekunden der Schnellste. Rang zwei sicherte sich Drehers Vereinskollege Thomas Mang (54,22) auf Isaacvd Bisschop. Knapp dahinter belegte Michael Herhalt (54,30) mit Chepetto Rang drei. Am Samstag folgten dann zwei weitere S-Springen. Im ersten S holte sich Nina Merkel (RC Blättringen) auf Escorda den Siegerkranz. PLatz zwei ging an Juliane Rabold (RV Mindelsee) auf ihrer Mecklenburger Stute Clanthe. Nico Leber (RSC Salzstetten) wurde auf seinem Hollsteiner Schimmelwallach Dritter. Im S-Springen der unter 25-Jährigen blieb der Sieger Colin Sorg (RFV Fronhofen) auf Casillas mit seinem baden-württemberger Schimmel Casillas fehlerfrei. Platz zwei ging an Ben Dreher (RV Dreiländereck, der Sohn von Hansi Dreher, auf Captain Jack 49. Der Oldenburger Schimmel leistete sich einen Abwurf. nod