Reiten: Drehers Traumritt

Eine glänzende Leistung bot auch der Deutsche Mario Stevens (Mohlbergen). Mit seinem elfjährigen Wallach Starissa belegte er am Ende den sechsten Rang. Für den 41-Jährigen und Deutschen Meister von 2022 war es wohl eine der besten Platzierungen auf diesem Niveau. Christoph Könemann, der zuvor in den beiden Prüfungen mit vorderen Plätzen überzeugte, leistete sich auf Heavy V D Felixhoeve bereits am ersten Sprung einen Fehler und belegte nur Rang 21. Direkt dahinter war der deutsche Team- Olympiasieger Marcus Ehning auf Stargold platziert.

330 000 Euro imfinalen Weltcup-Springen

Keine Rolle spielten die Deutschen dagegen im ersten Springen am Freitag. Im „Preis Defender“ hatte erneut Pius Schwizer die Nase vorne. Wieder war er mit AK’s Courage unterwegs. Platz zwei ging an den Franzosen Kevin Jochems auf Casillas van der Helle. Bester Deutscher war Mario Stevens auf Cornet de Semilly.

Weshalb kommen überhaupt die besten Springreiter nach Basel? Das Preisgeld ist am Rheinknie sicherlich attraktiv. Insgesamt wird eine Million Euro an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgeschüttet. Am lukrativsten ist das finale Weltcupspringen, das mit 330 000 Franken dotiert ist. Das – wie auch das Sammeln von Punkten – ist aber nur der eine Reiz, um für dieses Turnier in die Schweiz zu reisen. Der andere ist, dass die Veranstaltung, die erst zwölfmal stattgefunden hat, einen hervorragenden Ruf genießt, was die Organisation betrifft. Die Pferde fühlen sich in großzügigen Stallungen wohl, die Teilnehmer finden beste Bedingungen vor. Immer wieder hervorgehoben wird das gastronomische Angebot bei den Classics Basel. Wer hier reitet, der wird in der Regel bestens betreut und versorgt.

Weltcup-Dressur festin deutscher Hand

Komplett in deutscher Hand war am Freitag die erste Dressur-Weltcup-Prüfung in Basel. Es siegte mit klarem Vorsprung Jessica von Bredow-Werndl mit mit ihrer Stute TSF Dalera BB. Für ihre Darbietung erhielt die aktuell weltbeste Dressurreiterin 82,5000 Prozentpunkte. Platz zwei heimsten Isabell Werth, der erfolgreichste Dressurreiterin und ihr 18-jähriger Wallach Emilio mit 78,870 Punkten ein.

Auch die Plätze drei und vier gingen mit Matthias Alexander Rath auf seinem Hengst Destacado und Sönke Rothenburger auf dem zwölfjährigen Matchball an deutsche Starter.

Traditionell garniert ein Show Act das CHI-Classics-Tagesprogramm. In diesem Jahr verzaubert die achte Generation der Zirkusfamilie Knie das Publikum mit Pferdedarbietungen. Eine Vorführung, die schon 2020 am Zirkusfestival von Monte Carlo gezeigt worden ist, begeisterte die Zuschauer in der Halle.

Der Circus Knie kommt mit 28 Hengsten nach Basel und zeigt ein Programm, das auch dank seiner Licht-, Ton- und Wassereffekte einmalig ist.