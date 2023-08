Dominiert wurde das erste S-Springen von Michael Herhalt auf seiner flinken Bella Donna. Die elfjährige Schimmelstute fegte in 60,84 Sekunden über die Hindernisse. Herhalt am nächsten kam Alia Knack. Auf ihrem Oldenburger Schimmel Campari verfehlte die Zweitplatzierte am Ende Platz eins lediglich um 55 Hundertstelsekunden. Platz drei ging ebenfalls an eine Amazone. Juliane Rabold (RV Mindelsee), eine alte Bekannte auf Sengelen benötigte als Dritte mit ihrer Holsteiner Stute Cornelia Bossen 64,15 Sekunden. Vierte wurde Elisabeth Meyer (RV Hüttental) auf Oratrice vd Donkhoeve.