Reiten Hohe Kunst im Dressur-Viereck

Wie gewohnt als besonders publikumswirksam erwies sich am Vorabend die Prix St. Georges-Kür, für die sich acht Starter aus der S*-Prüfung vom Freitag qualifizierten. Recht anspruchsvoll gestalteten sich die nach Lektionen (A-Note) und künstlerischer Gestaltung (B-Note) bewerteten, jeweils siebenminütigen Kürauftritte der Teilnehmer. Verlangt nach den Höchstanforderungen einer St. Georges-Dressur wurden etwa die drei Grundgangarten einschließlich deren Verstärkungen, fliegender Galoppwechsel und Galoppwechsel mit drei Sprüngen, Galopp-Pirouetten sowie das Traversieren. Die Musik wurde nach den jeweiligen Gangrhythmen der Pferde zusammengestellt.

Diesen Wettbewerb gewann Ann-Kathrin Lachemann auf Clara Korn. Mit insgesamt 889,0 Punkten erhielt das Mitglied vom RV Eggenstein die beste Wertung. Die Siegerin wurde am Ende des Turniers auch als erfolgreichste Reiterin ausgezeichnet.

Spannendes Turnierim Springen

Höhepunkt und Abschluss des Turniers am Sonntagnachmittag war im Springparcours das M*-Springen mit Siegerrunde. Unter den Startern in diesem Springen befand sich vom gastgebenden Verein der erfolgreich international startende Hans-Dieter Dreher. Mit Ibianca del Maset erreichte Dreher in dieser Prüfung den sechsten Platz.

Siegerin in dieser Disziplin wurde seine Vereinskollegin Anna Fischer auf Sarchiapone (0/35,58), gefolgt von seiner Schwester Sylvia Dreher aus mit Famira und Stefanie Engler mit Creed-Rocky’s Legacy vom RFV Breisach.

Spannend ging es auch beim Zwei-Phasen-Springen in der einsternigen M*-Klasse zu. In dieser Disziplin gilt es, die ersten sieben Hindernisse fehlerfrei und in erlaubter Zeit als erste Phase im Parcours zu bewältigen. Nach Fehler und Zeit geht es dann auch in der zweiten Phase für die restlichen Hindernisse, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dies gelang denn auch wie bereits schon im Vorjahr mit einem Nullfehlerritt und einer Bestzeit von 29,10 Sekunden erneut Sylvia Dreher auf Famira. Dreher wurde zugleich auch als erfolgreichste Reiterin ausgezeichnet. Zweite wurde Rebecca Hotz auf Ko-Ace vom RV Schopfheim (0/30,33), gefolgt von Stefanie Engler mit Creed-Rocky’s Legacy vom RFV Breisach (0(32,54).