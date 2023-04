Reiten Möglicherweise startet Hansi Dreher

Der Reitverein Schopfheim und das Gestüt Sengelen starten am Freitag mit dem dreitägigen Frühjahrsturnier in die Freiluft-Saison 2023. Dabei gibt es eine stattliche Zahl von Nennungen für die 25 Prüfungen in Springen und Dressur, die auf dem Reit-Hauptplatz und dem daneben liegenden Dressurplatz von Freitag bis einschließlich Sonntag ausgetragen werden. Für die Prüfungen liegen rund 320 Nennungen mit 250 Pferden sowie 180 Reiterinnen und Reitern vor. Die Teilnehmer kommen aus ganz Baden-Württemberg mit Schwerpunkt auf Südbaden und den Reiterring Oberrhein. Los geht es auf Gestüt Sengelen am Freitag um 12 Uhr mit Prüfungen in den leichten Klassen im Springen, auch solchen für junge Pferde und Nachwuchsreiter.