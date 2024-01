Reiten: Schwizer und Bost die Schnellsten

In den beiden ersten Springprüfungen ging es um die Zeit. Zum Auftakt wurde am Donnerstagmorgen im Preis des Gönnerclubs Pferdesport Bassel die Siegerin oder der Sieger gesucht. Am Ende war es ein Schweizer Duell um die Siegerschleife. Die gewann dann Pius Schwizer auf seiner 15-jährigen Fuchsstute AK’s Courage letztlich deutlich vor seiner Landsmännin Janika Sprunger auf Unknown Sire. Schwizer jagte ohne Abwurf mit AK’s Courage in 51,06 Sekunden über die elf Sprünge mit 13 Hindernissen. Die Konkurrenz konnte da nicht annähernd mithalten. Der 61-jährige Solothurner strich für seinen Sieg 4 950 Euro Preisgeld ein. Ihm am nächsten kam Sprunger, von der man in den vergangenen Jahren auf sportlicher Ebene nicht sehr viel gehört hatte. Die ehemalige Mannschafts-Bronzemedaillengewinnerin bei den Europameisterschaften 2015 in Aachen war fast drei Sekunden langsamer als Schwizer.

Und die Deutschen? Bester war Christoph Könemann aus Lüdinghausen. Der Springreiter aus dem Münsterland wurde auf Kamilla D fehlerfrei in 55,36 Sekunden Vierter. Drittbester Deutscher in dieser Prüfung war Hans-Dieter Dreher. Er blieb mit seinem zwölfjährigen Wallach Elysium ohne Abwurf, war aber in 70,36 Sekunden viel zu langsam.