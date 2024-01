Reitsport, CHI Basel: Wie Phönix aus der Asche

Im Stechen um den Preis von Europa beim CHIO Aachen stürzten Yuri Mansur und sein mittlerweile 16 Jahre alter Hannoveraner Vitiki. Der Wallach galoppierte Richtung Ausgang, war aber offensichtlich verletzt und war nicht in der Lage, mit dem verletzten Bein noch aufzutreten. Er wurde mit der Pferdeambulanz vom Platz und umgehend in die Tierklinik gebracht. Hier zeigten die Röntgenbilder einen Bruch des Fesselbeins. Vitiki wurde operiert und das Bein einen Monat lang eingegipst. Für Reiter und Pferd folgten bittere und ungewisse Wochen des Wartens. Doch der komplizierte Bruch verheilte Dank des schnellen Eingreifs der Tiermediziner und auch auf Grund der Geduld von Mansur und seinem Pferd. Es begann eine lange Zeit der Rekonvaleszenz und ein langer Weg zurück für Vitiki in die Spitze des Springreitens.

In der St. Jakobshalle krönten sich Mansur und Vitiki nun für ihre Mühe und ihre Ausdauer. Nun hat der Brasilianer, der erst im Alter von 18 Jahren mit der Teilnahme an größeren Reitturnieren begann, ein weiteres Ziel vor Augen: die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Vor drei Jahren in Tokio wurde der Brasilianer im Einzel 20., landete mit der brasilianischen Mannschaft auf dem sechsten Rang.