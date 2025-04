Reitsport: Das Rendezvous der weltweit Besten

Wirklich spannend wird es, wenn der Veranstalter durchzieht, was er in den Pressekonferenzen angekündigt hat: „Null Toleranz für Fehlverhalten“ und ein genaues Hinsehen von Offiziellen in Sachen Tierwohl.

Null Toleranz für mögliches Fehlverhalten

Die Veranstalter des Weltcupfinales in Basel 2025 wollen ein Zeichen für den Pferdeschutz setzen und geben die Zusammenarbeit mit dem Projekt „R-haltenswert“ bekannt. Die Kampagne wird in Basel gelauncht und soll sich für die Sicherstellung ethischer Standards einsetzen.

Das Weltcupfinale in Basel beginnt am Mittwoch, 2. April, mit der Eröffnungs-Zeremonie. Weitere Events ab 17.30 Uhr umrahmen die Feier. Das erste Finalspringen geht dann am Donnerstag ab 20.15 Uhr über die Bühne. An diesem Tag werden noch Springen im Rahmen des CHI3* und des CHI-U25 ausgetragen. Auch in den folgenden Tagen umrahmen weitere Events das Turnier in Basel.