Reitsport: Deutscher Dreifachsieg im Dressurviereck

Außenseiter stahlen am Donnerstag den Favoriten im ersten Springen bei den CHI Classics Basel die Schau. In einem Zwei-Phasen-Springen auf Fehler und Zeit über elf Hindernisse bis zu einer Höhe von 1,45 Metern und einem Preisgeld von 30 000 Euro triumphierte in einem Riesenfeld von 99 Startern der Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli auf der zehnjährigen Stute Talina du Vivier Z. Es war eine Wimpernschlag-Entscheidung. Denn Zanotelli war am Ende nur Zweihundertstelsekunden schneller als der Portugiese Rodrigo Giesteira Almeida auf seinem 13-jährigen Hengst Solidat.