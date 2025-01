Sophie Hinners sorgte auf ihrem 12-jährigen Pferd Iron Dames my Prins für eine Überraschung beim Longines Grand Prix der CHI Classics Basel. Nachdem ganze 17 Reiter den anspruchsvollen Kurs fehlerfrei in unter 68 Sekunden absolvierten, duellierten sich diese im darauffolgenden Stechen um die Spitzenpositionen. Der Weltranglisten-Erste Henrik von Eckermann ließ sich auf der vorletzten Startposition nicht beirren und ritt auf Iliana in 38.68 Sekunden zum Erfolg, des mit insgesamt 202 000 Euro dotierten Longines Grand Prix. Für den Sieger aus Schweden bedeutete der erste Rang 66 000 Preisgeld. Um ein Haar hätte Simon Delestre, als Letzter gestartet, ihm diesen Sieg noch streitig gemacht. Der Franzose verpasste den Sieg auf Dexter Fontenis Z in 39.01 Sekunden nur um Haaresbreite und musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Auf Platz vier sorgte Sophie Hinners auf Iron Dames my Prins für eine kleine Überraschung. 40.73 Sekunden reichten im Stechen zwar nicht für das Podium, jedoch durfte sich die deutsche Reiterin über satte 20 000 Preisgeld freuen.