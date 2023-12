Reitsport, Voltigieren: Besinnlicher Jahresabschluss

Unter dem Motto „Fabelhafte Weihnachten“ zeigten die Voltigier-Gruppen sowie die Dressurreiter des Lörracher Reitvereins, dass der Verein noch mehr zu bieten hat als Springreiten. Neben den Vorführungen in der kleineren Reithalle stand die größere Halle auf dem Gestüt für alle Kinder zur Verfügung, die sich vor den Weihnachtsfeiertagen noch einmal eine Reitrunde auf einem der zahlreichen Ponys gönnen wollten. Dank der guten Wetterbedingungen war die Resonanz groß. „Es wurde alles sehr gut angenommen“, freute sich Organisatorin Sara Posteraro. Einziger Wermutstropfen war für das Publikum, dass die ältere Voltigiergruppe nicht in den angedachten Kostümen auftrat sondern in ihren Turnier-Anzügen.