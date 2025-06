Reitsport: Waidhof: Internationale Vielseitigkeitsprüfung

Carla Heppeler für den PSC am Start

Am Samstagvormittag beginnt das Turnier ab 9 Uhr mit der internationalen Vielseitigkeitsdressur. Es folgen weitere Dressurprüfungen der Klasse E und A. Komplettiert wird der Samstag am Nachmittag ab 14 Uhr von vier Springprüfungen, die auf dem Springplatz ausgetragen werden. Dabei steht die Springprüfung in der Vielseitigkeit ab 16.30 Uhr im Mittelpunkt. Am Sonntag geht’s dann ins Gelände. Höhepunkt ist dabei der Geländeritt auf internationalem Niveau ab 13.30 Uhr. Zuvor sind zwei Geländerritt-Prüfungen der Klasse E und A angesagt. Das Turnier auf dem Waidhof endet anschließend mit Siegerehrungen.