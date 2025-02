Reitsport: Weltcup-Finale mit Dreher

Der Schwede Hendrik von Eckermann gewann mit King Edward sowohl das Weltcup-Finale 2023 in Omaha (USA) als auch 2024 in Riad (Saudi-Arabien). Schafft der Ausnahme-Springreiter in Basel die Titelverteidigung und somit den Hattrick? Etwas dagegen haben sicherlich die beiden Schweizer Martin Fuchs und Steve Guerdat, der der Pressekonferenz in Basel beiwohnte. Fuchs gewann das Weltcupfinale 2022 in Leipzig. Guerdat stand sogar im Finale schon dreimal ganz oben. Das gelang auch Marcus Ehning. Schafft einer der beiden das Kunststück und gewinnt in Basel den Titel ein viertes Mal?

In der Dressur werden in Basel viele Augen auf die erfolgreichste Dressur-Reiterin der Welt richten. Die Deutsche Isabell Werth hat das Weltcupfinale bereits fünfmal gewonnen. Werth war in dieser Woche bei der Pressekonferenz in Basel ebenfalls vor Ort.