Reitsport: Wenn der Vater mitfiebert

Geraldine Straumannstartet in Basel

Seine jüngere Tochter Geraldine hat mit ihren herausragenden Auftritten jüngst bei den Weltcup-Turnieren in Oslo und Verona den Sprung in die Springreiter-Weltklasse geschafft und ist nun auch für die Classics in Basel qualifiziert.

Die Baslerin, die am Dienstag bei der Pressekonferenz 20 Jahre alt wurde, belegte am vergangenen Sonntag bei der mit 200 000 Euro dotierten Weltcup-Prüfung in Verona auf ihrem Ausnahme-Pferd Long John Silver wie schon beim Weltcup in Oslo den sechsten Rang. Nun kann der Vater und Turnier-Patron in der St. Jakobshalle mitfiebern, wenn seine Tochter in den Fünf-Sterne-Springen über die Hindernisse fliegt.