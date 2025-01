Viele große Bühnen hat das Traumduo bereits mit seinen Leistungen verzücken können. Nun war die Zeit gekommen, um auf einer weiteren großen Bühne Abschied zu nehmen. Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl verabschiedete ihr geliebtes Pferd TSF Dalera BB in den sportlichen Ruhestand. Sie werden in Zukunft keine gemeinsamen Wettkämpfe mehr bestreiten, jedoch kommt es noch zu einigen letzten „Freudenauftritten“, wie die Goldmedaillengewinnerin von Tokio und Paris sie nannte. Einen dieser Auftritte gab es für das Publikum am Sonntag bei den CHI Classics Basel zu bestaunen. Mit der gewohnten Eleganz verabschiedete sich das Traumduo auf einer würdigen Bühne mit einem emotionalen Auftritt vom Publikum. Bei vier olympischen Starts sicherte sich das Paar gleich viermal die prestigeträchtige Goldmedaille. Sowohl im Einzel und Doppel in Tokio, als auch im Einzel und Doppel in Paris. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Erfolgsgeschichte, welche das Gespann seit 2015 schreibt. Vor zehn Jahren hatte die deutsche Reiterin ihr Wunderpferd in Empfang genommen und bei der Team-Weltmeisterschaft 2018 in Tryon gemeinsam mit dem damals erst elfjährigen Pferd eine einmalige Erfolgsgeschichte gestartet. Zu der Goldmedaille bei der Team-WM 2018 gesellen sich Siege bei den Weltcupfinals 2022 in Leipzig und 2023 in Omaha sowie vier Goldmedaillen im Einzel und zwei Goldmedaillen im Team bei Europameisterschaften. Auch den Grand Prix und die Kür des CHI Classics in Basel gewann von Bredow-Werndl mit Dalera sowohl 2023 als auch im vergangenen Jahr. bre