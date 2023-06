Reitverein Steinen Wieder zurück zu den Wurzeln

Auch bei Dorffest dabei

Wie der Vorsitzende eingangs erläuterte, sei der Reitverein Anfang Mai mit einem Trainingstag auf der Reitanlage Steinen sowie dem Reitertag in die Saison gestartet. Dabei stand – wie bei allen Aktivitäten des RV Wiesental – der Reitsport-Nachwuchs im Fokus. Am 1. Juli wird der Verein am Dorffest der Gemeinde Steinen teilnehmen und zwei Wochen später steht das Sommerreitturnier auf dem Plan. „Für unser Turnier mit Spring- und Dressurprüfungen haben wir erstmals vier feste Hindernisse gebaut“, sagte Basler. Damit wolle man auch an die Ursprünge der Vereinsgründung erinnern, erklärt Basler.

Denn die Reitsportler, die 1953 den RV Wiesental gründet hatten, waren Vielseitigkeitsreiter. Steinen war sogar bis in die 1990-er Jahre Austragungsort für internationale Vielseitigkeitsprüfungen, also auch Military genannten Reitsport aus Geländeritt, Springen und Dressur. Und aktuell habe der RV Wiesental mit den Geschwistern Christopher und Charlotte Schlierbach junge, erfolgreiche Vielseitigkeitsreiter in seinen Reihen.