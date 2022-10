Rekord-Baseball gefangen Fan bekommt zwei Millionen US-Dollar geboten

So viel will der Inhaber eines Auktionshauses für den Ball bezahlen, den Cory Youmans nach einem Homerun von New-York-Yankees-Profi Aaron Judge gefangen hat. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Verweis auf ein Gespräch mit JP Cohen, dem Präsidenten von Memory Lane aus Tustin in Kalifornien.

Judge brach mit jenem 62. Homerun der Saison einen 61 Jahre alten Rekord in der American League, einer der beiden Divisionen in der Major League Baseball. Weil die noch besseren Werte in der National League alle von Spielern mit Dopinghintergrund erreicht wurden, galt der Wert als der saubere Rekord im amerikanischen Baseball.