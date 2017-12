Rekord bei Umsatz und Gewinn Erfolgsjahr für Deutschlands Top-Firmen

08:12 Jeder Zweite sagt: Doofe Geschenke umtauschen ist okay

Berlin - Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland sieht kein Problem darin, ungeliebte Weihnachtsgeschenke umzutauschen. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. 46 Prozent empfinden die Retoure eines Geschenks demnach nicht als undankbar. 19 Prozent betrachten so ein Vorgehen dagegen als klaren Fauxpas. Gar nicht so wenige Leute würden gern übrigens öfter im Jahr Heiligabend feiern. Bei der Aussage "Es ist schade, dass Weihnachten nur einmal im Jahr ist" stimmen 13 Prozent zu - das ist immerhin jeder Achte.

07:50 China vermittelt zwischen Afghanistan und Pakistan

Peking - In der chinesischen Hauptstadt Peking hat eine neue Serie von Afghanistangesprächen der Regierungen von China, Pakistan und Afghanistan begonnen. Ein Sprecher des afghanischen Außenministeriums sagte, am wichtigsten seien Kabul bei diesem Treffen die Gespräche über den Kampf gegen den Terrorismus und Pakistans Rolle. Chinas Außenminister Wang Yi sagte nach Medienberichten, China wolle die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessern. Die Gespräche sind ein weiterer Versuch, regionale Lösungen zu finden für den Krieg mit den Taliban.

07:44 Spektakuläre Skifahrer-Rettung aus französischer Seilbahn

Grenoble - Etwa 150 Skifahrer haben an Heiligabend in den französischen Alpen in einer Seilbahn stundenlang festgesessen, bis sie in einer spektakulären Rettungsaktion befreit wurden. Retter seilten die Menschen innerhalb von etwa drei Stunden aus allen Kabinen ab. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall im Skiort Chamrousse niemand. Am Montag lief die Seilbahn wieder normal. Grund für die Panne war ein defektes Radlager.