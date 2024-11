Rekordhalter bei der Tour Radsport-Ikone Cavendish beendet Karriere

Er habe das große Glück gehabt, für fast 20 Jahre das zu tun, was er am meisten liebe, und er könne jetzt sagen, dass er auf dem Rad alles erreicht habe, was er könne. Er habe im Radsport immer den Unterschied machen wollen, "und jetzt bin ich bereit zu sehen, was das nächste Kapitel für mich bereithält", schrieb Cavendish.

Dazu lief ein Video mit einem Zusammenschnitt einiger seiner Erfolge. Neben der Rekordzahl von 35 Etappensiegen bei der Tour de France feierte der Profi des Astana-Teams Weltmeister-Titel auf der Bahn und auf der Straße sowie Olympia-Silber 2016 in Rio de Janeiro im Madison.