Relegation Kienbaum statt Sevilla: Harte Hertha-Zeiten für Bobic

Aber natürlich weiß Bobic, dass er sich durch den Wechsel nach Berlin eine ordentliche Karriere-Delle eingehandelt hat. An keinem Tag wird das so deutlich wie an diesem Mittwoch. Während die Hessen in Sevilla gegen die Glasgow Rangers in der Europa League um einen internationalen Titel spielen, sitzt Bobic in Kienbaum mitten in Brandenburg und muss mit dem von ihm als Retter verpflichteten Felix Magath die Hertha auf das Nervenspiel der Relegation gegen den Hamburger SV vorbereiten.

"Alles, wirklich alles, ist dem Klassenerhalt untergeordnet", sagt Bobic seit Wochen. Jetzt, vor dem Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky/Sat.1), ist es ernst. Ein Abstieg würde den 50-Jährigen in seinem Berliner Streben nach einer grundlegenden Erneuerung des Krisen-Clubs extrem zurückwerfen. Dass er in der 2. Liga überhaupt bleiben würde, hat er auch noch gar nicht klar gesagt, denn "alles, wirklich alles, ist dem Klassenerhalt untergeordnet", sagt Bobic.