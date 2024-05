Die Düsseldorfer Fans feierten ihre Mannschaft dennoch ausgiebig nach einer erfolgreichen Saison. "Das macht mich sprachlos. Das bedeutet uns als Gruppe unheimlich viel, dass die Leute trotzdem anerkennen, was wir geleistet haben", sagte Kapitän André Hoffmann, der zweite Pechvogel der Düsseldorfer, die im Elfmeterschießen mit 5:6 das Nachsehen hatten. Uchino vergab den letzten, Hoffmann den ersten Elfmeter der Düsseldorfer, die ihr Unglück überhaupt nicht fassen konnten.

Auch Trainer Daniel Thioune war merklich getroffen. "Es herrscht eine totale Leere. Die Mannschaft hat so ein unfassbares Jahr gespielt. Ich habe so viele Tränen gesehen, das hat sie nicht verdient", sagte Fortunas Trainer, der damit auch seinen persönlichen großen Traum von der Fußball-Bundesliga nicht erfüllen konnte. "Dieses Drama nach 120 Minuten und dann den kleinen Takashi da sitzen zu sehen, das fasst mich richtig an", sagte der 49-Jährige.