Gut besucht war der Gottesdienst am 6. Januar anlässlich des Feiertages Heilige Drei Könige in der katholischen Kirche Kandern, heißt es in einer Mitteilung. Acht Sternsinger besuchten anschließend über 25 Familien sowie das Luise-Klaiber-Haus in zwei Gruppen. Das Mittagessen aller acht Kinder und der zwei erwachsenen Begleiter wurde bei einem Kanderner Ehepaar aus der Kirchengemeinde eingenommen. Die Spenden gehen wie üblich an das Kindermissionswerk. Die Aktion lief dieses Jahr unter dem Motto: „Erhebt eure Stimme – Sternsinger für Kinderrechte!“ Das Spendenergebnis wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Gottesdienstordnung bekannt gegeben, heißt es abschließend.