Religion Warum eine Angelschnur Manhattan umspannt

Die größten Gefahren für den Eruv: Bauarbeiten und Schneestürme

Vom Fahrersitz aus lässt Tauber die Schnur nicht aus den Augen. Hin und wieder nimmt er einen Schluck Kaffee aus einem Thermobecher. "So früh morgens ist es einfacher, weil weniger Verkehr ist. Aber manchmal ist es dann auch schwieriger, die Schnur zu sehen."

Vandalismus habe er noch nie erlebt, die meisten Schäden am Eruv entstünden etwa durch Bauarbeiten oder Stürme, insbesondere Schneestürme. Nach Wirbelsturm "Sandy" 2012 reparierten die Handwerker unter Taubers Anleitung mehrere Tage lang den Eruv - und schafften es pünktlich zum Beginn des Sabbats.

Von der 145th Street biegt Tauber auf der anderen Seite der Insel Richtung Süden ab. Langsam geht die Sonne über dem East River auf. "Ich habe keine Zeit, mir den Sonnenaufgang anzuschauen", sagt Tauber, die Augen fest auf Straßenverkehr und Angelschnur gerichtet.

Auch Manhattan und all seine Sehenswürdigkeiten beachte er nicht. "Ich verbringe hier keine Zeit, höchstens in der Synagoge schaue ich mal vorbei." Ansonsten genieße er die Zeit für sich während der Kontrollfahrten. "Normalerweise höre ich dann oft Vorlesungen über jüdische Themen, manchmal nehme ich auch meine eigenen Lehrstunden auf und höre sie noch mal."

Nicht jeder unterstützte den Eruv, sagt Präsident Mintz. "Es gab und gibt immer auch Menschen, die der Ansicht sind, dass wenn es in den Regeln steht, dass man am Sabbat nichts tragen darf, dass man sich dann auch genau so daran halten soll."

Er sei in seinem Heimatstädtchen Monsey ohne einen Eruv aufgewachsen, sagt Tauber. "Das bekommt man schon hin." Inzwischen gebe es aber auch dort einen - "und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es schwer sich vorzustellen, ohne ihn zu leben. Vor allem für Menschen mit kleinen Kindern, wenn man mit denen im Kinderwagen an die frische Luft will."

"Der Eruv steht."

Mit seinem schwarzen Kleinbus ist Tauber inzwischen an der Südspitze Manhattans vorbeigekommen und fährt am Hudson River entlang wieder nach Norden. Um ihn herum erwacht die Stadt langsam zum Leben. Erste Jogger und Fahrradfahrer tauchen auf, aus Bars und Clubs purzeln übernächtigte Partygänger. Die meisten von ihnen wissen wohl nichts von der vielerorts hoch über ihren Köpfen gespannten Angelschnur. Die Gleichzeitigkeit dieser Welten sei faszinierend, sagt Rabbiner Mintz. "Und es ist einfach so schön zu sehen, dass es so etwas wie den Eruv heute noch geben kann."

Keine einzige kaputte Stelle hat Tauber an diesem Donnerstagmorgen am Eruv entdeckt. Zurück am Ausgangsort seiner Kontrollfahrt hält er den Kleinbus an und holt ein schwarzes Klapphandy aus der Hosentasche. "Das ist mein einziges Telefon und darauf ist alles blockiert, es hat auch keinen Internetzugang. Ich kann damit nur Nachrichten schreiben." Wie jeden Donnerstagmorgen tippt er nun an Mintz und die Vorsteher einiger anderer jüdischer Einrichtungen das Ergebnis seiner Kontrollfahrt. "Der Eruv steht."