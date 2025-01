Das Visum ist kostenfrei, jedoch müssen Reisende auch weiterhin im Vorfeld eine elektronische Einreisegenehmigung (NZeTA) einholen. Sie kostet 23 Neuseeland-Dollar (12,50 Euro), wenn online bezahlt wird. Wer sie per App beantragt, bezahlt nur 17 Neuseeland-Dollar (9,20 Euro). Zudem wird vor der Einreise eine Touristengebühr in Höhe von 100 Neuseeland-Dollar (54 Euro) fällig. Die "International Visitor Conservation and Tourism Levy" (IVL) wird ebenfalls online bezahlt.