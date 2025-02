Felix Loch schreibt Rodel-Geschichte

Auch Loch kam nicht an die Zeit seines Teamkollegen heran. Bei seinem ersten Whistler-Einsatz spielte der Bayer seine Routine aus. Für die Mixed-Staffel hatte sich der Altmeister nicht qualifizieren können, war in der internen Ausscheidung an Teamkollege David Nössler gescheitert. Diesmal war Loch topfit, verdrängte im zweiten Durchgang noch den Österreicher Nico Gleirscher von Platz zwei. Nun hat er im Einsitzer sechsmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze gewonnen.